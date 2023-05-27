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Berna Laçin’e tepki çeken davet

Hükümeti kötüleyerek sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, bu kez Paris Büyükelçiliği’ni ziyareti ile gündemde. Laçin’in neden elçiliğe davet edildiği tartışma konusu oldu.

12:42 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Berna Laçin’in neden Paris büyükelçiliği'ne davet edildiği tartışma konusu oldu

Berna Laçin’in neden Paris büyükelçiliği'ne davet edildiği tartışma konusu oldu

Hükümete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve geçen gün Paris Büyükelçiliği'nin verdiği davete katılan oyuncu Berna Laçin eleştirilerin odağında. Her paylaşımı hükümet düşmanlığı üzerine olan, toplumun inandığı değerleri aşağılayan, dini hassasiyetlerini önemsemeyen, kendinden olmayanı, kendi ile aynı görüşü paylaşmayanı küçük gören Berna Laçin fikirlerini sosyal medya hesaplarından açık açık yansıtmaktan çekinmiyor.

Seçimlerden sonra “Allah müstehakımızı versin” demişti

Seçimlerin ilk turu sonrası "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin" sözleriyle gündeme gelen Berna Laçin, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde davete katıldı.

Laçin Elçiliğe davet edildi

Son paylaşımı ile Paris Büyükelçiliği’ne davet edildiğinin ortaya çıkması dikkatleri üzerine çekti. Laçin’in elçilikte baş konuk olarak yer alması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Laçin’in ilk paylaşımında yanında yanında bir sosyal medya fenomeni ile “Paris’te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik” mesajını paylaştı.

Ardından bir başka karede yanlarında bu kez Piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Onay yer alıyor.

Her fırsatta hükümeti, Ak parti iktidarını eleştiren Berna Laçin, aynı hükümet dönenimde Paris Büyükelçiliği'nin davetine katıldı.

#Berna Laçin
#Paris Büyükelçiliği
#AK Parti
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