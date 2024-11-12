Beş kardeş yangında can verdi

Elektrik sobasından çıkan yangın, 5 kardeşi hayattan koparttı. İzmir Selçuk’ta eşi cezaevinde olan Melisa Akcan, dün 5 çocuğunu evde bırakıp hurda toplamaya gitti. Evdeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu saat 19.00’da yangın çıktı. Aynı odada bulunan en büyüğü 5, en küçüğü 1 yaşındaki çocuklar evde mahsur kaldı. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürüp eve giren ekipler, yürek yakan manzarayla karşılaştı. İçeride 5 çocuk vardı.

3'ü olay yerinde dumandan zehirlenip hayatını kaybettiği belirlenen çocuklardan diğer 2’si ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucu Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede evin kapısının kilitli olduğu, annenin kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Facianın üzerine gelen anne fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra emniyete götürülecek.