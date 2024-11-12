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Beş kardeş yangında can verdi

Beş kardeş yangında can verdi

04:0012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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İzmir Selçuk'ta elektrik sobası evi yaktı. O esnada evde yalnız olan en büyüğü 5, en küçüğü 1 yaşındaki 5 kardeş feci şekilde can verdi. Babanın cezaevinde olduğu, annenin ise kapıyı çocukların üzerine kilitleyip hurda toplamaya gittiği öğrenildi.

Elektrik sobasından çıkan yangın, 5 kardeşi hayattan koparttı. İzmir Selçuk’ta eşi cezaevinde olan Melisa Akcan, dün 5 çocuğunu evde bırakıp hurda toplamaya gitti. Evdeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu saat 19.00’da yangın çıktı. Aynı odada bulunan en büyüğü 5, en küçüğü 1 yaşındaki çocuklar evde mahsur kaldı. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürüp eve giren ekipler, yürek yakan manzarayla karşılaştı. İçeride 5 çocuk vardı.


KAPI KİLİTLİYDİ

3'ü olay yerinde dumandan zehirlenip hayatını kaybettiği belirlenen çocuklardan diğer 2’si ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucu Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede evin kapısının kilitli olduğu, annenin kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Facianın üzerine gelen anne fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra emniyete götürülecek.





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