Beşir Derneği'nden afetzedelere destek

Sahadaki Beşir Ekipleri ile beraber afet bölgesine incelemelere giden Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar ekiplerinin çadır kurulumundan, yemek dağıtımına kadar ihtiyacı olanlara her türlü yardımda bulunacağını dile getirdi.

24 Ocak saat 20.55 ‘de merkez üssü Sivrice, Elazığ olan 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından başta AFAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu Elazığ ve Malatya’daki afet bölgelerine ekiplerini yönlendirdi.

Dernek çalışanları, bölgedeki insanlara her türlü yardımı sağlıyor.

FOTOĞRAF 42 Elazığ, 6.8'lik depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' dedi. Artçı sarsıntıların devam ettiği felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da da büyük yıkıma neden olar sarsıntı, çok sayıda binayı yerle bir etti. Ekiplerin seferber olduğu enkaz altından yaklaşık 30 kişinin olduğu düşünülüyor. Göçük altında kalanlar dinleme cihazlarıyla tespit edilmeye çalışılıyor. Yetkililer, Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için 0 312 258 23 23 numaralı telefonun aranması istendi. Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Türkiye, dün merkez üssü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya'da da büyük yıkıma yol açan felakette 22 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD ekiplerinin zamanla yarıştığı deprem bölgesindeki yıkımın boyutu, gün ağarınca gözler önüne serildi. BiP'te paylaş

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Depremin olduğu ilk anlardan itibaren ekiplerini organize eden Beşir Derneği bölgeye yönlendirdiği gönüllüleri ile birlikte AFAD koordinesinde ihtiyaç tespiti yapmaya başladı. Ardından mobil aşevini bölgeye sevk ederek halka sıcak yemek ikramına başladı.

Sahadaki Beşir Ekipleri ile beraber afet bölgesine incelemelere giden Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar açıklamalarda bulundu.

Beşir Derneği, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyor.

AFAD ile koordineli şekilde katılım sağlanıyor

Sarıyar, “Deprem sonrası bölge halkının yaralarını sarmak ve temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ile koordineli bir şekilde ekiplerimiz harekete geçti. Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ve çevre illerdeki ekiplerimiz hızlı bir şekilde Afet Bölgesine sevk edildi. Ekiplerimiz afet bölgesine ulaştıktan sonra yapılan çalışmalara AFAD ile koordineli şekilde katılım gösterdi” diyerek Beşir Derneği’nin afet bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, bölgede çadır kurarak yardım ediyor.

Faaliyetlerinin deprem sonrası yoğunlaştığını dile getiren Sarıyar,”Ekiplerimiz, bölgede çadır kurulumu yapıyor, şehrin farklı noktalarında halka çay ve yiyecek ikramına devam ediyorlar. Elazığ Yakup KILIÇ Spor Kompleksi Elazığ Valiliği ve AFAD bünyesinde toplanma alanı olarak kullanılmaktadır. Bu kompleks Derneğimize tahsis edilmiştir. 5 bin kişilik mobil aşevimiz de burada. Mobil aşevimizde dün geceyi komplekste geçiren Elazığ halkı için yemek hazırlıklarımız devam ediiyor. Bugün inşallah 5000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz” diyerek afet bölgesinde yaptıkları faaliyetleri dile getirdi.