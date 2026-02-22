Beştepe'de yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin masasında 4 kritik dosya var

Haftanın en önemli siyasi gelişmesi olan Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Ekonomi, adalet ve dış politika ekseninde şekillenen yoğun gündemde, vatandaşın ve bölgenin kaderini etkileyecek önemli kararların istişare edilmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Toplantının iç kamuoyunu en çok ilgilendiren başlıklarının başında emekli bayram ikramiyeleri geliyor. Şu an 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarında yeni bir artışa gidilip gidilmeyeceği Kabine'nin en kritik değerlendirme konularından biri olacak. Çıkacak olası bir müjde, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Güvenlik politikaları kapsamında ise TBMM bünyesinde çalışmalarını yürüten Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı rapor Kabine üyelerince değerlendirilecek. Bu rapor ışığında, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketinin sınırları çizilecek. Özellikle infaz düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) yapılması planlanan köklü değişiklikler masaya yatırılacak.

ABD İRAN GERİLİMİ - GAZZE

Dış politikanın ana gündemi ise Orta Doğu'daki ateş çemberi. ABD'nin İran'a yönelik olası müdahale tehditlerinin gölgesinde tırmanan bölgesel tansiyon detaylıca ele alınacak. Türkiye'nin hem Washington hem de Tahran hattında yürüttüğü diplomatik temasların sonuçları değerlendirilecek.

Ayrıca İsrail'in ağır saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramı da Kabine'nin öncelikli başlıklarından. Ramazan ayında bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması, ateşkes çabalarının hızlandırılması ve Türkiye'nin diplomatik inisiyatifleri toplantıda istişare edilecek.

EKONOMİ

Ekonomi cephesinde ise enflasyonla mücadele programının güncel sonuçları değerlendirilecek. Özellikle Ramazan ayıyla birlikte kendini gösteren fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada yürütülen denetim mekanizmaları ve fiyat istikrarını korumaya yönelik atılacak yeni adımlar Kabine'nin radarında olacak.







