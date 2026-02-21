Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasına tepki: Biten tek şey şişirilmiş egoları olacak

Çiftçilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre Türkiye hasılada Avrupa'da birinci; dünyada ise yedinci sırada yer alıyor." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasına çiftçileri selamlayarak başlayan Erdoğan, program için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, "Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, dilimizdeki duaların, tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, Gazzeli kardeşlerimizin zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.





Çiftçilere seslenen Erdoğan, "Buradan cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin istikbalini şekillendiren, 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyen, insanlık tarihi kadar eski bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin diyorum." ifadelerini kullandı.

On yıllardır çiftçilerle yol yürüdüğünü, onların emeğine ve mücadelesine bizzat şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, çiftçilerin fedakarlığını sadece rızıklarını kazanmak için döktükleri terden değil, en sancılı dönemlerdeki memleket sevdalarından bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kucağındaki 9 aylık bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara'ya taşıyan Şerife Bacılarımız, Erzurum'un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyasına koşan Nene Hatunlarımız da sizlerdiniz. İstiklal Harbi'nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıranlar sizlerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasına destek olan sizlerdiniz. Batı'nın 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en ön safta yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak daima onların yanında olduk. Hükümetlerimiz, üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda ne dedilerse ve hangi sözü verdilerse göreve geldiklerinde, vaatlerini hayata geçirmek için dört koldan çalıştıklarını kaydederek, "Ağızlarını her açtıklarında 'Tarıma destek verilmiyor.' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Bakın sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Çiftçilerimiz nasıl bize demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak daima onların yanında olduk.

Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi yerine getirmek için dört koldan çalıştık.

Sadece geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor.

Tarıma doğrudan ve dolaylı olarak verdiğimiz destek ise 930 milyar lira.

Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer inancıyla sizin yanınızda olacağız.

606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor.

Bunların bir çoğunda kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor.

Bu raporlara göre Türkiye hasılada Avrupa'da birinci; dünyada ise yedinci sırada yer alıyor.

Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz.

21 bitkisel mahsul ürününde ise ilk üçteyiz.

Çiğ sütte ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız.

Sığır etinde dünyada ilk 10'da Avrupa'da birinciyiz.

Tavuk etinde dünyada ilk 10'da Avrupa'da ikinciyiz.

Yumurtada dünyada yine ilk 10'da Avrupa'da zirvedeyiz.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız.

Bir diğer çarpıcı rakam 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik.

Birileri tüm umutları buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi inşallah hiçbir zaman bitmeyecek.

Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak.

Biten 'benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

Biten Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza yaptıkları gibi yazması, örtüsü, çarşafı, fistanı, şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakan şişirilmiş egoları olacak.

Fahiş fiyatla mücadelemiz sürüyor.

Ekmeğinizi çalana müsamaha yok.

Sahtecilik yapanları anlık olarak deşifre ediyoruz.

Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.

Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımıza ulaştırıyoruz.

İki yıl ödemesiz kredi sağlayacağız.

2026 kırsal kalkınma bütçemizi kadın ve gençlerimize ayırıyoruz. 2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız.







