Gündem Beylikdüzünde işçi servisi park halindeki tıra çarpıp devrildi 8 yaralı
İSTANBUL

Beylikdüzü’nde işçi servisi park halindeki tıra çarpıp devrildi: 8 yaralı

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda seyir halinde bulunan işçi servisi, park halindeki tıra çarpıp devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, savaş alanına dönen olay yeri havadan drone ile görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA İHA
Beylikdüzü’nde işçi servisi park halindeki tıra çarpıp devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi.

Kaza saat 07.45 sıralarında Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LAG 773 plakalı işçi servisi seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkınca park halindeki 34 TK 2864 TIR’a çarpıp devrildi. Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle liman yolu da trafiğe kapandı.

DHA

Trafikte yoğunluk oluştu. Diğer sürücüler ise yoğunluk nedeniyle yoldan geçemediklerini söyledi. Bir saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

İHA

İHA

İHA

Bir 'makas' dehşeti daha: Zincirleme kazaya neden oldu üç kişi yaralandı
FOTOĞRAF 15
Title
Kaza, 00.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre 34 RN 5162 plakalı Ford markalı otomobil seyir halinde makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan 34 TCH 92 plakalı ticari taksiye arkadan çaptı.
Title
Çapmanın etkisi ile yaklaşık 100 metre sürüklenen ticari taksi yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.
Title
Makas atan araç ise D-100 Karayolunda orta şeritte yan döndü. Arkadan gelen araçların duramaması sonucunda toplam 4 araç zincirleme kazaya neden oldu.
Title
Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü ve makas atarak ilerleyen araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Title
. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Belediye ekipleri kazaya karışan<br>araçlardan yola dökülen akaryakıtı kumlama ile temizlerken polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.<br>
Title
D-100 Karayolunda zincirleme kaza 3 yaralı
Title
D-100 Karayolunda zincirleme kaza 3 yaralı
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bir 'makas' dehşeti daha: Zincirleme kazaya neden oldu üç kişi yaralandı
Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kaza yapan araçlara da arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Dernekte silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 13
Title
Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde meydana geldi. Dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Title
Olayda kurşunların isabet ettiği Cihan Kanbur veSemih Özçelik, Kadir Özlem ve Muhammed Yücel ise ağır yaralandı.
Title
İhbar üzerine derneğe çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Title
Kadir Özlem ve Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikeleri sürüyor.
Title
Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Dernekte silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı.


55 ülkeye ihraç ediliyor

55 ülkeye ihraç ediliyor

'Beyaz altın' olarak tabir ediliyor, talep yağıyor.
İranda benzin krizi

İran'da benzin krizi

Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu.
Hürkuşun izinde: Bursada üretildi, yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

​CHP, HDP'den gelen şantajlara boyun eğerek Meclis'te oylanan tezkerelere hayır oyu verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.