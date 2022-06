Beyoğlu Belediyesi genç mucitleri Kefken Kampı’na götürdü

Beyoğlu Belediyesi, her yıl on binlerce öğrenciyi ağırladığı Kefken Kampı’nda bu yaz doğa ile bilimi buluşturdu. Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kefken Kampında bilim atölyeleri kurdu. T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında her hafta farklı öğrenci grupları kampa katılacak. Genç mucitlere eğitim ve tatil imkanını bir arada sunan kamp, ilk haftasında Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan 400 öğrenciyi ağırladı. Kampa katılan genç mucitler bilim eğitimlerinin yanı sıra sportif ve eğlenceli oyunlarla da yazın tadını çıkartıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bilim Beyoğlu, Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim veren bilim merkezlerinden birisi oldu. Bu gurur verici bir başarı. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya devam ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarımız hem eğitimlerine devam etsinler hem de kamp yaparak eğlensinler diye bilim atölyelerimizi Kefken kampımıza taşıdık” dedi.

