Beyoğlu Belediyesi gençlerin ısrarına gelemedi: Cihangir'e Hanzala resmedildi

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "Filistinli sivilleri koruma ve İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurma" çağrısında bulundu. İsrail'in toplu cezalandırma ve etnik temizliğin en çirkin biçimlerinden biri olarak 10 aydır sivilleri doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada sessizliği bırakmaları istendi.