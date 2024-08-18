Beyoğlu Belediyesi gençlerin ısrarına gelemedi: Cihangir'e Hanzala resmedildi

Türkiye'nin birçok şehrinde İslami faaliyetler düzenleyen YediHilal Derneği, Filistin davasına hassasiyete yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde YediHilal İstanbul Teşkilatı'nda görev alan gençler, Beyoğlu'nun Cihangir semtinde bulunan meşhur merdivenlerdeki LGBT renklerini silerek yerine Filistin bayrağı resmetmişti.
CHP yönetimindeki Beyoğlu Belediyesi, bayrağın merdivende bulunmasının uygun olmadığını gerekçe göstererek Filistin renklerinin üzerine beyaz boya çekti.
Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok yanından vatandaşlar, Beyoğlu Belediyesi'nin bu hareketine tepki gösterdi.
Gençlerin ısrarı ve gelen tepkiler sonuç verdi. Beyoğlu Belediyesi, Cihangir'deki meşhur merdivenlere, Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakterini resmetti.