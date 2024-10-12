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Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı: Emniyetten yaralı memura ve saldırgana ilişkin ilk açıklama

Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı: Emniyetten yaralı memura ve saldırgana ilişkin ilk açıklama

Seren Som
14:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
DHA
AA
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Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edilirken, olayla ilgili çalışma sürüyor.
Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edilirken, olayla ilgili çalışma sürüyor.

İstiklal Caddesi’nde sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Emniyetten yapılan açıklamada, suç kaydı olduğu tespit edilen saldırganın kısa sürede yakalandığı ve yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüphelinin, suç kaydı olduğu açıklandı. Ayrıca saldırganın daha önce polislerle yaşadığı başka bir olayı anlattığı ve memurlara tehditler yağdırdığı eski bir videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü.

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından şüheli Oytun I. yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli,
elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

Hayati tehlikesi yok

Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Parkta kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırgan Oytun I.'yı Kasımpaşa'da bir parkta yakaladığı bilgisine ulaşıldı.


Psikolojik sorunları ve suç kaydı var

Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.
Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Suç kaydı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıkan saldırganın 4 ay önce çektiği bir videosu da ortaya çıktı. Söz konusu videoda şahsın, daha önce yine polislerle yaşadığı bir husumeti anlattığı ve memurları 'düelloya davet ediyorum, teke teke kavga etmek isterim' diyerek tehditler yağdırdığı görüldü.



Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

Kağıthane'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırganı arkadaşı sarılarak uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hamidiye Mahallesi'nde gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı. Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de yürütülen kirli kampanyalara net mesaj: Sokakları karıştırmaya çalışanları uyarıyorum bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ile Sırbistan'da çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İsrail askerlerinin Türkiye sınırına gelme konusuna değinen Erdoğan, ''Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar'' dedi. '2023 seçimleri sonrası Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut kronik sorunu nitelikli bir müzakere yoluyla çözebilir miyiz diye bir anlayış başladı' diyen Erdoğan, ''Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Yunanistan’a gidecek, bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Tüm bu konuları, Ege ile ilgili bütüncül yaklaşımımız temelinde görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.





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#Bıçaklı Saldırı
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