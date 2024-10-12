Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı: Emniyetten yaralı memura ve saldırgana ilişkin ilk açıklama

İstiklal Caddesi’nde sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Emniyetten yapılan açıklamada, suç kaydı olduğu tespit edilen saldırganın kısa sürede yakalandığı ve yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüphelinin, suç kaydı olduğu açıklandı. Ayrıca saldırganın daha önce polislerle yaşadığı başka bir olayı anlattığı ve memurlara tehditler yağdırdığı eski bir videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü.
Hayati tehlikesi yok
Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Parkta kıskıvrak yakalandı
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırgan Oytun I.'yı Kasımpaşa'da bir parkta yakaladığı bilgisine ulaşıldı.
Psikolojik sorunları ve suç kaydı var
Emniyetten açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
- "Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."
Suç kaydı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıkan saldırganın 4 ay önce çektiği bir videosu da ortaya çıktı. Söz konusu videoda şahsın, daha önce yine polislerle yaşadığı bir husumeti anlattığı ve memurları 'düelloya davet ediyorum, teke teke kavga etmek isterim' diyerek tehditler yağdırdığı görüldü.