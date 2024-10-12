Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı: Emniyetten yaralı memura ve saldırgana ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ile Sırbistan'da çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İsrail askerlerinin Türkiye sınırına gelme konusuna değinen Erdoğan, ''Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar'' dedi. '2023 seçimleri sonrası Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut kronik sorunu nitelikli bir müzakere yoluyla çözebilir miyiz diye bir anlayış başladı' diyen Erdoğan, ''Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Yunanistan’a gidecek, bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Tüm bu konuları, Ege ile ilgili bütüncül yaklaşımımız temelinde görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.