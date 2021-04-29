Biden’a her alanda net cevap verilecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya ayrıca Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri de katıldı.

7. Olağan Büyük Kongre’nin ardından yeniden belirlenen kurul üyelerinin kendilerini tanıttığı kaydedilen toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi de gündeme geldi. Erdoğan’ın, konuyla ilgili, “Bunlara her alanda net cevap vereceğiz. Soykırım konusunda Türkiye’nin üzerine gelmek isteyenlere her türlü cevabı net bir şekilde vereceğiz” dediği öğrenildi.

REKLAM

2023’E KADAR SAHADAYIZ

2023 hedeflerine de vurgu yapan Erdoğan’ın, “2023’e kadar tüm değerlerimizle çalışacağız ve sahada olacağız” dediği belirtildi. Ayrıca tam kapanma sürecine de işaret eden Erdoğan’ın, tedbirlere uyulması noktasında dikkatli olunarak, sürecin 17 Mayıs’a kadar sağlıklı bir şekilde atlatılması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi.

MUHTIRAYI DUYAR DUYMAZ AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİ

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, toplantıda, 14 yıl önce Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan e-muhtırayla ilgili bir sunum yaptığı ve 27 Nisan gecesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenildi. Çelik, o dönem Başbakan olan Erdoğan’ın nasıl kararlı ve dik durduğunu, güçlü bir irade ortaya koyduğunu anlattı.

Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yapılan operasyonlara ilişkin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın da Avrupa’daki Türk nüfusuna ilişkin birer sunum yaptığı öğrenildi.

REKLAM

TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Berdimuhammedov’a babası Melikgulu Berdimuhammedov’un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

GÜNDEM Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesi düştü: Erdoğan’dan Biden’a sert cevap