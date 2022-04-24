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ANKARA

Bilkent Üniversitesi'nde ayrı iftar sofrası kuran öğrencilere linç kampanyası: Şeriat mı geldi

Bilkent Üniversitesi'nde iftar sofrası kuran öğrenciler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterildi. Kadın ve erkek öğrencilerin ayrı oturmasından rahatsız olan bir kişi, "Bilkent'e şeriat mı geldi? Çimlerde kadın erkek ayrı iftar yapılıyor" sözleriyle tepki çekti. Anonim hesaptan paylaşım yapan şahıs, gelen tepkilerin ardından hesabını gizledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilkent Üniversitesinde ayrı iftar sofrası kuran öğrencilere linç kampanyası: Şeriat mı geldi
​ Bilkent Üniversitesi'nde ayrı iftar sofrası kuran öğrencilere linç kampanyası

Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrenciler, oruçlarını kampüsteki çimlerin üzerinde açtı.

Kadın ve erkek öğrencilerin iftarda ayrı ayrı oturması, bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti.

ÖĞRENCİLERE LİNÇ KAMPANYASI: ŞERİAT MI GELDİ

'burjuvamusti' isimli anonim bir hesap, o ana ilişkin fotoğrafları "Bilkent'e şeriat mı geldi? Çimlerde kadın erkek ayrı iftar yapılıyor" sözleriyle paylaşarak öğrencilere yönelik linç kampanyası başlattı.

TEPKİLER SONRASI HESABINI KİLİTLEDİ

Çok sayıda kişinin linç kampanyasına destek olduğu görülürken, yüzlerce kişi de tepkisini dile getirdi. Anonim hesap, gelen tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

ÖĞRENCİYİ DE HEDEF GÖSTERDİLER

Öte yandan Zeynep isimli bir öğrencinin "Yok yaa şeriat daha gelmedi akşama kadar insanlar öpüşüyor çimlerde kimse de bir şey demiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdiği görüldü.

Linç kampanyasına dahil olan ve yine anonim hesap arkasına gizlenen bir kişi ise öğrenciye ''Bu çingenenin Bilkent'te ne işi var'' dedi. Bir başka anonim hesap ise "Anlamadık, torpil herhalde…" ifadelerini kullandı.

Öğrenci ise "Yok kız derece yaptım okul kendisi teklif etti" yanıtını verdi.
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