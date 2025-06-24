Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Bin 794 yolcu 740 mürettebatlı dev gemi Alanya'ya iskelesine demirledi

Bin 794 yolcu 740 mürettebatlı dev gemi Alanya'ya iskelesine demirledi

10:2724/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Marella Discovery 2
Marella Discovery 2

Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer sabah saatlerinde iskeleye demir attı.

Bin 794 yolcu ve 740 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 07.30'da Marmaris'ten gelen kruvaziyerin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Kruvaziyerden inen turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazı turistler ise bisiklet turuna çıktı. Ayrıca ‘Marella Discovery 2' isimli yolcu gemisi 2025 yılında Alanya iskelesine demir atan 5'inci kruvaziyer oldu.







#kruvaziyer
#gemi
#antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Elazığ müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu