Bin hastaya yarım yatak

Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası "Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansı başladı. İstanbul'daki konferansa Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden 22 ülkeden STK ve devlet kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Medics World Wide Başkanı Mehmet Ağırman, ambargo ve ablukalarla birlikte Filistinlilerin hayatlarının daha da zorlaştığını vurguladı. Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan ve cuma günleri düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde çok sayıda şehit ve yaralının verildiğini ifade eden Ağırman, şöyle konuştu:

4 SAĞLIKÇI ŞEHİT EDİLDİ

"Gerçek mermilerin, gaz bombalarının kullanıldığı saldırılarda son bir buçuk yılda 316 kişi şehit oldu. Maalesef bunların yüzde 20'si de çocuklardan oluşmakta. Yürüyüşlerde 35 bin kişi yaralandı, bunların arasında çocuklar, gazeteciler ve sağlık çalışanları da yer alıyor. Bu 35 bin yaralıdan 19 bin tanesini hastanede tedavi edilmesi gerekecek kadar ciddi yaralılardan oluşuyor. Dünyanın her yerinde savaşlarda sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı olduğu halde İsrail tarafından son bir buçuk yılda 4 sağlık çalışanı hedef alınarak şehit edildi, yüzlercesi de yaralandı."

POLİS MERKEZİNE ÇEVİRDİLER

Kudüs ve Batı Şeria’daki sağlık durumu hakkında bilgi veren Batı Şeria Tabipler Birliği Başkanı Dr. Shawky Sabha ise "Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden geri kalmasının nedeni acımasız işgalci siyonizmdir. Sağlık hizmetlerine saldırıyorlar. Hastanelerin birçoğu kapatılıp yatak kapasitesi azaltılıyor. Mesela El Halil bölgesinde bir hastane var. Burada bin hastaya yalnızca yarım yatak düşüyor. Sağlık kurumlarını polis merkezlerine çevirdiler. İthal edilen sağlık cihazları gümrüklerde çürümeye bırakılıyor. Kudüs duvarı birçok mahalleyi birbirinden ayırarak ötekileştirdi" diye konuştu.

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DOKTORA GİDEBİLMEK İÇİN İZİN ALINIYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da, Filistin'de birçok meselesinin ana problemin işgal olduğunu ifade ederek, Utanç Duvarı nedeniyle Filistinli hastaların izin alarak hastanelere gidebildiğini, Gazze'de ise hastaların transferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Kınık, kağıt üzerinde Filistin'in sağlık göstergelerinin dünyanın pek çok ülkesinden iyi durumda olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın en büyük destekçilerinden birisinin Filistin otoritesi ve Mısır olduğunu söyledi. Kınık, "Sorunlarla yüzleşip nedenlerini ortadan kaldıracak somut adımlar atmak durumundayız. Filistin'in dostları olarak daha önce yaptığımız gibi elimizden gelen bütün yardımları yapmaya hazırız" dedi.

Ağıtlar Türkçe Arapça, sevinç İbranice İngilizce

TBMM Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün dünyayı tehdit eden en büyük sağlık sorunu İsrail'dir. Önce bu gerçeğin altını çizmek ve bunu kabul etmek zorundayız. 29 Kasım 1977'de BM bu günü Filistin Halkıyla Dayanışma Günü ilan etmiş. İsrail kurulduğu günden bu yana yüzlerce kınama kararına imza atmış, Filistin halkının haklılığı her seferinde kayıt altına alınmış ancak İsrail yayılmacı politikalarına devam ediyor. Filistin halkının mağduriyeti ve mazlumiyeti de artarak devam ediyor. BM, bir kınama teşkilatı olmaktan öteye gidememiş adeta almış olduğu kararlarla İsrail’i yüreklendirmiştir" dedi. ABD ve Batılı ülkeleri İsrail’in saldırganlıklarına destek vermekle suçlayan Turan, "Bu coğrafyalarda akan kanın ve gözyaşının sonucunda oluşan ağıtlar Türkçe, Arapça, Kürtçe, Farsça söylenir. Ancak sevinç çığlıkları İbranice, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır" ifadelerini kullandı.

4 bin kişiyi tedavi ettik

Kurulduğu günden bu yana hastaların yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Dr. Recep Bayraktarlı, “Amacımız hasta ve yaralıların acılarını hafifletmek. Yardıma muhtaçlara sağlık hizmeti vermek. Yaptığımız çalışmalar başlıca Gazze şeridinde 120'den fazla skolyoz hastasını tedavi ettik. Batı Şeria’da 4 binden fazla kadın ve çocuk hastaya yardım ettik. Filistinli mültecilerin yardım alabilmesi için üç tıp merkezi inşa ettik. Çocuklar başta olmak üzere protez desteği sağladık. Filistin dönüş yürüyüşlerinde yaralananları tedavi ettik” dedi.