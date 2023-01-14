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ERZİNCAN

Binali Yıldırım’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım’ın acı günü
Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
FOTOĞRAF 4
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Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrımı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti. ifadesine yer verildi.
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Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğanın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrıma yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
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