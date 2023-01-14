Binali Yıldırım’ın acı günü

Spor

Avcı'dan takıma güven konuşması

Trabzonspor'da, hafta içi yönetimle yaptığı toplantıda güvenoyu alan teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu bizim için hem güç kaynağı hem de moral motivasyon unsuru. Bu güvene layık olmak adına mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.