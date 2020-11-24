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Bingöl haberleri: ​İyilik takımı

İyilik takımı

Bingöl’de İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersi veren Merve Kaya, teneffüste tanıştığı otizmli Meryem Dua Bamja’ya Kur'an öğretti ve sosyalleşmesini sağladı. İkilinin dostluğu okul dışına da taştı. Aynı şehirde görme engelli Elif Kaya’ya ulaştılar. Merve Kaya, önce kendi çabasıyla kabartmalı harflerle Kur’an okumayı öğrendi, ardında da Elif’e öğretti.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Merve Kaya, önce kendi çabasıyla kabartmalı harflerle Kur’an okumayı öğrendi ardında da Elif’e öğretti.
Merve Kaya, önce kendi çabasıyla kabartmalı harflerle Kur’an okumayı öğrendi ardında da Elif’e öğretti.

Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersi öğretmeni Merve Kaya, otizmli ve görme engelli öğrencilerinin hayatına dokundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yürek ısıtan hikayesiyle Kaya, takdir topladı. Merve Kaya, ders aralarında otizmli Meryem Dua Bamja’nın meslek derslerine yatkınlığını keşfetmesiyle başlayan hikaye, ona özel eğitim sınıfında ders anlatmaya devam ediyor. Otizmli Bamja öğretmeni Kaya’nın desteğiyle Kur’an-ı Kerim öğrenip ardından sosyalleşti. İkili aynı ilçede bulunan görme engelli ilkokul öğrencisi Elif Varol’un da olduğunu fark etti.

İki arkadaş birlikte sureler, Arapça şarkı ve şiirler ezberledi.

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Kaya’nın desteğiyle filizlenen Bamja ile Varol’un dostluğu, “Tutun Elimden Umut Olayım” projesini ortaya çıkarttı. Görme engelli Elif, otizmli arkadaşı Meryem Dua eşliğinde Braille alfabesinden Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. İki arkadaş birlikte Kur’an-ı Kerim’den sureler, Arapça şarkı, şiir ve diyaloglar ezberledi. İki çocuğun kronik yalnızlıkları da böylece son buldu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında proje, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçilik Ödülleri’nde ‘Bölge Ödülü’ aldı.

KISA SÜREDE KUR’AN’A GEÇTİ

  • Öğrencilik zamanından beri özel öğrencilere faydalı olma hayali kurduğunu söyleyen Kaya, “Ben Meryem’in gittiği ilkokulun lise kısmında meslek dersi öğretmenliği yapıyordum. Meryem özel eğitim sınıfında ayrı ders alıyordu. Teneffüslerde karşılaşıyorduk. Zaten o kadar sıcaktı ki. Boş derslerimde onunla sohbet etmeye başladım. Baktım zeki çocuk, ona Arapça harfleri hikayeleştirerek anlatmaya başladım. Meryem kısa sürede Kur’an’a geçti. Biz okulda onu büyük bir sevinçle kutladık. Meryem’le ilişkimiz çok güzel ilerledi. Meryem’in annesi Milli Eğitim’de Ar-Ge kısmında çalışıyordu. Bana ilkokul öğrencisi görme engelli Elif’in olduğunu söyledi” dedi.

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BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR

Kendi çabalarıyla kabartma alfabe öğrendiğini belirten Kaya, “Derslerden sonra gönüllü olarak Meryem ve ben Elif’in okulunda buluşmaya başladık. Elif çok içine kapanık ve naif bir çocuktu. Elif’le birlikte kabartmalı hem Türkçe hem de Arapça okumayı öğrendik. Kendi çabalarımızla kabartmalı Kur’an’ı öğrendik. Meryem’de yanımızdaydı. İki yalnız birbirlerine destek olmaya başladılar. Sosyalleşip akademik anlamda geliştiler. Arapça diyaloglar ezberleyerek dil öğrendiler” şeklinde konuştu. Projenin ortalama bir yıl sürdüğünü kaydeden Kaya, “Bu proje ortalama bir yıl sürdü. Yılın sonunda denetmenler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçilik Ödülleri’nde bölge ödülünü ekip çalışması yaparak ben, Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Gökmen, Özel eğitim öğretmeni Ruveyda Basangur, eşim meslek dersi öğretmeni Mevlüt Kaya aldık. Hep hayalim özel öğrencilerin hayatlarına dokunmaktı yeterince destek verilirse hep birlikte çocuklarımızı kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

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