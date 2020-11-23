24 Kasım’da kutlanacak olan Öğretmenler Günü nedeniyle sevdiğiniz öğretmenlere en içten mesajları gönderebilirsiniz. Alacağınız hediyeleri en güzel sözlerle de taçlandırabilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri.

Öğretmenler Günü mesajları

Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

Resimli Öğretmenler günü mesajları

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

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Resimli Öğretmenler günü mesajları

Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Resimli Öğretmenler günü mesajları

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Resimli Öğretmenler günü mesajları

Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyi ki varsın iyi ki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

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Resimli Öğretmenler günü mesajları

Öğrenci bir fidandır Benim Canım Öğretmenim Öğrenci bir fidandır, Öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa Büyüyüp ağaç olur. Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, Öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

Resimli Öğretmenler günü mesajları

Öğretmenim!

Karanlık dünyama, Işıksın öğretmenim

Bilginin bekçisi, Canımsın öğretmenim

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Işıksın yolumda, Kuvvetsin kolumda,

Açtın kollarını bana Canımsın öğretmenim

Her sözün bir hazine Bakışın ve sevginle Açtın her birimize kucak Canımsın öğretmenim

Kalpten izin silinmez Senden başkası övülmez Sevginin eşi bulunmaz Canımsın öğretmenim.