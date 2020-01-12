Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu.
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