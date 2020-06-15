​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. GÜNDEM Bingöl'deki 5,7'lik deprem korkuttu: Geçmiş olsun Bingöl OYNAT 00:00 Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem: İki köyde evler yıkıldı Bingöl'de meydana gelen depremde iki köyde bazı evler yıkıldı, 9 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2205622'); PID2.render('pid#comment-count-2205622'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:38 Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremin şiddetiyle karayolu çatlayarak ikiye bölündü. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2205620'); PID2.render('pid#comment-count-2205620'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:00 Bingöl'de korkutan deprem: 5.7 şiddetinde sallandı, çevre illerden hissedildi AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bingöl'de meydana gelen deprem Erzurum'dan da hissedildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2205618'); PID2.render('pid#comment-count-2205618'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder