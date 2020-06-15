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Gündem Bingölde 56 büyüklüğünde bir deprem daha
BİNGÖL

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem: İki köyde evler yıkıldı
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Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem: İki köyde evler yıkıldı
Bingöl'de meydana gelen depremde iki köyde bazı evler yıkıldı, 9 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
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Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremin şiddetiyle karayolu çatlayarak ikiye bölündü. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

Bingöl'de korkutan deprem: 5.7 şiddetinde sallandı, çevre illerden hissedildi
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Bingöl'de korkutan deprem: 5.7 şiddetinde sallandı, çevre illerden hissedildi
AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bingöl'de meydana gelen deprem Erzurum'dan da hissedildi.

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