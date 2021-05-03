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Gündem Bingölde 91 yaşındaki kayıp 16 gündür aranıyor
BİNGÖL

Bingöl’de 91 yaşındaki kayıp 16 gündür aranıyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde 17 Nisan’dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Bingöl’de 91 yaşındaki kayıp 16 gündür aranıyor
Yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine bir daha dönmeyen Hasan Göçük’ü (91) arama çalışmalarında 16’ıncı gün geride kaldı.

Hasan Göçük (91).
DHA
Hasan Göçük (91).

Valilik koordinesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları ve vatandaşlar arama çalışmasına geniş çaplı olarak devam ederken, yaşlı adama dair şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Çeşitli STK’larında yer aldığı arama çalışmalarında dedektör köpeklerle ve droneler de kullanırken, dere yataklarının birkaç kez kontrol edildiği belirtildi.

Çalışmaların bugünde devam ettiği bölgede, gidebileceği her yere bakılmaya çalışıldığı aktarıldı.

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