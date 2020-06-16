Bingöl’de ikinci deprem: Devlet Karlıova için seferber oldu

Bingöl’de pazar günü 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesi, dün sabah da 5.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bingöl’ün yanı sıra Erzurum, Erzincan ve Tunceli’den de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. 5.7 şiddetinde önceki gün gerçekleşen deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem daha oluştu. Artçı sayısı dün öğlen itibarıyla 159’u buldu.

16 TABURCU, 11 TEDAVİ

Bingöl Adaklı ilçesine bağlı Sevkar ve Karlıova’ya bağlı Kaynarpınar köylerinde gelen ihbarlara göre bazı evlerde kısmi hasar oluştu. Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaş taburcu edildi, 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE

Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edilmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Bingöl’de çalışmaları yönetiyor. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla sürüyor. Çalışmalara, 116’sı AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 841 personel ve 104 araç katılıyor.

OYNAT 00:29 Bingöl'de sabah 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı kamerada Bingöl 'ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6'lık ikinci büyük depremin iki köyde bazı evlerde kısmı hasarlar oluştuğu bildirilirken, o anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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500 BİN TL ACİL ÖDENEK

AFAD, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderdi. Depremden etkilenen bölgelere toplam bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderildi. Ayrıca Kızılay tarafından, bölgeye 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ulaştırıldı.

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Hasar tespiti başladı

Deprem sonrası, devlet AFAD koordinasyonunda seferber oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl depremi sonrası 180 kişilik 90 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını açıkladı. Kurum, Twitter’dan, Bingöl’de depremden etkilenen köyleri ziyaret ettiğini belirtti. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti: “Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki 180 kişilik 90 ayrı ekibimizle Bingöl’de hasar tespit çalışmalarımızı fiilen başlattık.”

İkinci depremde yıkıldılar

Depremde bazı kerpiç evler ve ahırlar tamamen yıkıldı.

Pazara günkü depremde ağır hasar oluşan Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı 30 haneli Elmalı köyünde de hissedilen ikinci deprem vatandaşlar arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremden sonra vatandaşlar köy meydanında toplandı. Köyde ilk depremde ağır hasarlı olan bazı kerpiç ev ve ahırlar tamamen yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Deprem sırasında askerlerin vatandaşlar için çadır kurduğu köyde, sarsıntının ardından yıkıntılar arasında kimse olup olmadığı araştırıldı.

Musa’dan güzel haber

Musa Yıldız

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde, evlerinin yıkılan bölümünde molozların altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız’ın durumu iyiye gidiyor. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ küçük Musa’nın tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Yaralımızın ciddi bir şeyi yok, yüzünde bir yaralanması var, tedavisi yapılıyor. Şu anda şuuru açık, yemesi içmesi normal. Musa’yı takip edeceğiz” diye konuştu.