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Bingöl’de korkutan deprem: Muş ve Batman'da da hissedildi

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman’da da hissedildi.

07:42 . 25/02/2023 Cumartesi
IHA
Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman’da da hissedildi.



#Bingöl
#deprem
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#harita
2 hours ago
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Bingöl’de korkutan deprem: Muş ve Batman'da da hissedildi
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