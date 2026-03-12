Yeni Şafak
Bingöl'de otomobil devrildi: İki yaralı

Bingöl’de otomobil devrildi: İki yaralı

22:23 12/03/2026, Perşembe
AA
Bingöl’de Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

