Bingöl’de otomobil devrildi: İki yaralı

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bingöl’de Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bingöl'de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 Z 0141 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
#Bingöl
#KAZA
#otomobil
#takla