Bingöl’de tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran tipi ve sürgün nedeniyle kırsal yollarda görüş mesafesi düşerken, bazı araçlar kar birikintileri arasında ilerleyemedi. Taşlıçay köyü güzergahında yolda kalan sürücüler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı. Karla mücadele araçları ve iş makineleriyle yol açma çalışması yapılırken, mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı.
Tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının arttığı ve görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı bölgede, ekiplerin kontrollü şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.