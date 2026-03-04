Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl’de tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Bingöl’de tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

23:184/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bingöl’ün Karlıova ilçesine etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran tipi ve sürgün nedeniyle kırsal yollarda görüş mesafesi düşerken, bazı araçlar kar birikintileri arasında ilerleyemedi. Taşlıçay köyü güzergahında yolda kalan sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı. Karla mücadele araçları ve iş makineleriyle yol açma çalışması yapılırken, mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının arttığı ve görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı bölgede, ekiplerin kontrollü şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


#Bingöl
#Karlıova
#Tipi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?