Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis şehit oldu

Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

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Şehitlere Allah'tan rahmet, emniyet camiasına, şehitlerin aileleri ile tüm sevenlerine sabır dilendi.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞ SAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden polis memurları için baş sağlığı diledi.

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan elîm kazada ağır yaralanan Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli Şehadete kavuştular.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve @EmniyetGM Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Makamları âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 22, 2022

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Bingöl Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Kadir Ekinci de yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bu gün saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'müzde eğitim için anti tank mühimmatının sevk esnasında ne yazık ki patlamada meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Öncelikle başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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