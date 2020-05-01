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Gündem Bingölde terör örgütü PKKya darbe Cephanelik ele geçirildi
BİNGÖL

Bingöl'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya darbe: Cephanelik ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, PKK'ya ait olduğu değerlendirilen çeşitli çaplarda 10 bin fişeğin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla Yayladere ilçesine bağlı Kırköy kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

AA

Aramalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfek, bir zagros keskin nişancı tüfeği, bir kanas keskin nişancı tüfeği namlusu, bir adet RPG-7 sevk fişeği, 3 silah üstü dürbünü, bir mesafe ölçer dürbün ve 30 palaska ele geçirildi.

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