Bingöl'de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen B.İ.'nin talimatıyla gerçekleştirilen silahlı saldırı ve el yapımı patlayıcı olayıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 9 Eylül'de Arnavutköy'de uzun namlulu silahla yapılan saldırı ve 16 Eylül'de Sultangazi'de bulunan patlayıcı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, olayların B.İ.'nin boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek amacıyla yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanırken, E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kalaşnikof tüfek ve 93 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi, suç unsurlarını sakladıkları düşünülen B.Ö.O. ve O.Ş. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.