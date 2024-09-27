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Bingöl
Bingöl'de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi

12:1327/09/2024, Cuma
AA
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Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirildi.
Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonunda, terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve içerisindeki malzemeler imha edildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla dün ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 Operasyonu" düzenledi.


8 odalı sığınak imha edildi

Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.


Sığınaktaki aramada, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.


PKK'lıdan emir alıp silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen B.İ.'nin talimatıyla gerçekleştirilen silahlı saldırı ve el yapımı patlayıcı olayıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 9 Eylül'de Arnavutköy'de uzun namlulu silahla yapılan saldırı ve 16 Eylül'de Sultangazi'de bulunan patlayıcı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, olayların B.İ.'nin boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek amacıyla yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanırken, E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kalaşnikof tüfek ve 93 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi, suç unsurlarını sakladıkları düşünülen B.Ö.O. ve O.Ş. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


#Bingöl
#KCK
#operasyon
#Sığınak
#terör örgütü PKK
#Yaşam malzemesi
#Yayladere

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