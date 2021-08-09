Bingöl’de yüzen adalara ziyaretçi akını

Solhan'a bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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Turist akınına uğruyor

Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 7 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelenler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

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"Gelmek isteyenlere tavsiye ederim”

Ailesiyle birlikte Ankara'dan yüzen adaları görmeye gelen Murat Tulmaç, “Aslen Vanlıyım Ankara’da yaşıyorum, memleketime gitmek için Ankara’dan çıktık yola. 20 yıl önce yüzen adaları televizyonda görmüştük merak edip gelip görelim istedik. Yüzen adalar doğa harikası bir yer. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim” dedi.

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Diyarbakır’dan gelen Kamuran Dağ da, “Yıllardır yüzen adayı merak ediyordum, gelmek istiyordum nasip bugüneymiş çok güzel bir manzarası ve havası var, gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adalarda, sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Şu ana kadar üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığıyla eşi benzeri görülmeyen yüzen adalar, bu yılın ilk 10 ayında 30 bin ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği yüzen adaların her yıl biraz daha tanınmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığı aktarıldı. Sonbaharın gelmesine rağmen yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır dahil bölge illerden gelenlerin olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen ziyaretçilerden Sadık Aban, Hafta sonu ailemizle birlikte yüzen adalara geldim. Sık sık geliyoruz ama sonbaharda buralar ayrı bir güzel. Burası Bingöl'ün en gözde yerlerinden biri. Biz de güzel vakit geçirmeye geldik. Türkiye genelindeki her vatandaşımızın yüzen adaları görmesi gerekiyor. Gerçekten görülmesi gereken bir doğa harikasıdır. Ada büyüklüğü ve parçalarıyla en iyisi diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz ifadelerini kullandı. Bingöl'deki bu adalar yüzüyor: Bu yıl 30 bin kişi ziyaret etti Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonbaharda ayrı bir güzellik ortaya çıktı.



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