Gündem Bingölde yüzen adalara ziyaretçi akını
BİNGÖL

Bingöl’de yüzen adalara ziyaretçi akını

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 7 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Bingöl’de yüzen adalara ziyaretçi akını
Yüzen adalar dört mevsim turistlerin akının uğruyor.

Solhan'a bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

DHA
DHA
DHA

Turist akınına uğruyor

Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 7 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelenler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

DHA
DHA

"Gelmek isteyenlere tavsiye ederim”

Ailesiyle birlikte Ankara'dan yüzen adaları görmeye gelen Murat Tulmaç, “Aslen Vanlıyım Ankara’da yaşıyorum, memleketime gitmek için Ankara’dan çıktık yola. 20 yıl önce yüzen adaları televizyonda görmüştük merak edip gelip görelim istedik. Yüzen adalar doğa harikası bir yer. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim” dedi.

DHA
DHA

Diyarbakır’dan gelen Kamuran Dağ da, “Yıllardır yüzen adayı merak ediyordum, gelmek istiyordum nasip bugüneymiş çok güzel bir manzarası ve havası var, gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Bingöl'deki bu adalar yüzüyor: Bu yıl 30 bin kişi ziyaret etti
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Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adalarda, sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yaprak dökmeye başladı.
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Şu ana kadar üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığıyla eşi benzeri görülmeyen yüzen adalar, bu yılın ilk 10 ayında 30 bin ziyaretçi ağırladı.
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Geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği yüzen adaların her yıl biraz daha tanınmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığı aktarıldı.
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Sonbaharın gelmesine rağmen yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır dahil bölge illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.
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Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen ziyaretçilerden Sadık Aban, Hafta sonu ailemizle birlikte yüzen adalara geldim. Sık sık geliyoruz ama sonbaharda buralar ayrı bir güzel. Burası Bingöl'ün en gözde yerlerinden biri. Biz de güzel vakit geçirmeye geldik. Türkiye genelindeki her vatandaşımızın yüzen adaları görmesi gerekiyor. Gerçekten görülmesi gereken bir doğa harikasıdır. Ada büyüklüğü ve parçalarıyla en iyisi diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz ifadelerini kullandı.
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Bingöl'deki bu adalar yüzüyor: Bu yıl 30 bin kişi ziyaret etti
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonbaharda ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınına rağmen yüzen adaları 30 bin kişi ziyaret etti
FOTOĞRAF 9
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Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
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Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor.
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Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 9 ayda 30 bin kişi ziyaret etti.
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Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelen vatandaşlar, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.
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Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen Nuray Yılmaz, Yüzen adalar çok güzel bir yer, eşimin görevi nedeniyle 8 yıldır Bingöl'deyiz, Havası ve doğası güzel olduğu için biz yüzen adalara sürekli olarak piknik yapmaya geliyoruz. Yüzen adaların çevre düzenlemesi daha iyi olursa çok kalabalık ziyaretçi kitlesine ulaşabilir dedi.
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Yüzen adaları ilk olarak izlediği bir filmde gördüğünü anlatan Turan Yılmaz, Zonguldaklıyım. 9 yıldır Bingöl'de görev yapıyorum. Yüzen adaları ilk olarak izlediğim filmde gördüm. Gelip yüzen adaları görmek istedim diye konuştu.
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Koronavirüs salgınına rağmen yüzen adaları 30 bin kişi ziyaret etti
Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Koronavirüs salgınına rağmen yüzen adaları 9 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.
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