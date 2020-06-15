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BİNGÖL

Bingöl'deki 5,7'lik deprem korkuttu: Geçmiş olsun Bingöl

Bingöl Karlıova’da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 ev çöktü. Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakolu’nun nöbet kulesi de yıkıldı. 1 güvenlik korucusu göçük altında şehit olurken, 1’i korucu 10 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köylerde 10 ev çöktü, depremin merkez üssü Kaynarpınar’daki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı.
Köylerde 10 ev çöktü, depremin merkez üssü Kaynarpınar’daki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı.

Bingöl dün 5,7 ile sallandı. Merkez üssü Karlıova’nın Kaynarpınar köyü olan deprem Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Trabzon, Kars, Batman, Siirt, Mardin ve Malatya’da da hissedildi. Dün akşam 17.24’te yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından bölgede ikisi 4,7 ve 4,6 olmak u?zere toplamda 22 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremde Karlıova’ya komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde metruk haldeki kullanılmayan 10 ev çöktü, bölgedeki yollarda yarıklar meydana geldi. Kaynarpınar köyünde ise jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı, 3 güvenlik korucusu göçük altında kaldı.

Vatandaşlar deprem sonrası büyük korku ve üzüntü yaşadı.

Bingöl'deki depremde evi yıkılan kadın o anları anlattı
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Bingöl'deki depremde evi yıkılan kadın o anları anlattı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde evi çöken Müzeyyen Yıldız, 'Bahçedeydim çocuklar içerdeydi,bebek içeride yatıyordu, deprem oldu, gelin çağırdı evimiz yıkıldı.Çocuk evin altında kalmıştı, yaralıydı.Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim' dedi.

1 KORUCU ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliği, göçük altında kalan güvenlik korucularından ikisinin çıkarıldığını, birinin ise kurtarılamadığnı duyurarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” mesajını paylaştı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci depremde yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bilgisini verdi. Vali Ekinci, “Bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevkedildi, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yedisu’ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. 7 vatandaşımız yaralı kurtuldu. Kaynarpınar köyünde ise karakola ait iki gözetleme kulemiz çöktü göçük altında kalan 3 güvenlik görevlimizden 2’si kurtarıldı” açıklamasında bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

AFAD’dan yapılan açıklamada Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri ile depremin hissedildiği çevre illerin tarandığı, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirildi. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuğun ambulansla hastaneye sevkedildiği, Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 kişinin yalandığı bilgisi verildi. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 AFAD personeli sevk edildi. AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin köylerdeki hasar tespit ve tarama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu sevk edilirken, 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi.

Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem: İki köyde evler yıkıldı
OYNAT 00:00
Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem: İki köyde evler yıkıldı
Bingöl'de meydana gelen depremde iki köyde bazı evler yıkıldı, 9 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.


Evlerine giremediler

Depremde bazı yollarda büyük yarıklar oluştu.
  • Depremle birlikte bölge halkı büyük panik yaşadı. Deprem anında ev ve işyerlerinde olanlar apar topar dışarı çıktı. Depremin etkisini hissettirdiği çevre illerde de panik vardı. Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Trabzon, Kars, Batman, Siirt, Mardin ve Malatya’da depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. Diyarbakır ve Elazığ’da vatandaşlar artçı sarsıntılara karşı uzun süre sokak ve caddelerdeki bekleyişini sürdürdü. Deprem Erzurum’da da hasara neden oldu. Çat ilçesi Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır, Darabi, Mollaömer Mahalleleri ve Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı köyü Yemişli mezrasındaki evlerde hasarlar oluştu. 1 kişi hafif yaralandı.

Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
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Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremin şiddetiyle karayolu çatlayarak ikiye bölündü. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

Bakanlar bölgede

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla deprem bölgesine hareket etti. Oktay, “İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz” derken, Bakan Kurum da “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevkedildi” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bölgedeki duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir ev, Umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok, Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok, Yayladere Güneşlik Karakolu’nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kritik durumda olan vatandaşımız yok
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kritik durumda olan vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Karlıova'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok' dedi.


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