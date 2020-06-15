Bingöl'deki 5,7'lik deprem korkuttu: Geçmiş olsun Bingöl

Bingöl dün 5,7 ile sallandı. Merkez üssü Karlıova’nın Kaynarpınar köyü olan deprem Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Trabzon, Kars, Batman, Siirt, Mardin ve Malatya’da da hissedildi. Dün akşam 17.24’te yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından bölgede ikisi 4,7 ve 4,6 olmak u?zere toplamda 22 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremde Karlıova’ya komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde metruk haldeki kullanılmayan 10 ev çöktü, bölgedeki yollarda yarıklar meydana geldi. Kaynarpınar köyünde ise jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı, 3 güvenlik korucusu göçük altında kaldı.
1 KORUCU ŞEHİT OLDU
Bingöl Valiliği, göçük altında kalan güvenlik korucularından ikisinin çıkarıldığını, birinin ise kurtarılamadığnı duyurarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” mesajını paylaştı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci depremde yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bilgisini verdi. Vali Ekinci, “Bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevkedildi, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yedisu’ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. 7 vatandaşımız yaralı kurtuldu. Kaynarpınar köyünde ise karakola ait iki gözetleme kulemiz çöktü göçük altında kalan 3 güvenlik görevlimizden 2’si kurtarıldı” açıklamasında bulundu.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI
AFAD’dan yapılan açıklamada Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri ile depremin hissedildiği çevre illerin tarandığı, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirildi. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuğun ambulansla hastaneye sevkedildiği, Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 kişinin yalandığı bilgisi verildi. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 AFAD personeli sevk edildi. AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin köylerdeki hasar tespit ve tarama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu sevk edilirken, 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi.
Evlerine giremediler
- Depremle birlikte bölge halkı büyük panik yaşadı. Deprem anında ev ve işyerlerinde olanlar apar topar dışarı çıktı. Depremin etkisini hissettirdiği çevre illerde de panik vardı. Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Trabzon, Kars, Batman, Siirt, Mardin ve Malatya’da depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. Diyarbakır ve Elazığ’da vatandaşlar artçı sarsıntılara karşı uzun süre sokak ve caddelerdeki bekleyişini sürdürdü. Deprem Erzurum’da da hasara neden oldu. Çat ilçesi Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır, Darabi, Mollaömer Mahalleleri ve Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı köyü Yemişli mezrasındaki evlerde hasarlar oluştu. 1 kişi hafif yaralandı.
Bakanlar bölgede
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla deprem bölgesine hareket etti. Oktay, “İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz” derken, Bakan Kurum da “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevkedildi” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bölgedeki duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir ev, Umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok, Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok, Yayladere Güneşlik Karakolu’nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.”