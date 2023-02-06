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Bingöl’den Kahramanmaraş’a 6 araç ve 22 UMKE personeli gönderildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Bingöl'den de hissedildi. Deprem Bingöl'de herhangi bir yıkım veya göçüğe sebebiyet vermezken, 6 araç ve 22 kişiden oluşan yardım ekibi Pazarcık ilçesine yönlendirildi.

09:19 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Bingöl'den deprem bölgesine yardım ekibi

Bingöl'den deprem bölgesine yardım ekibi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bingöl’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Bingöl’de 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.




#Bingöl
#deprem
#Kahramanmaraş
#yardım ekibi
1 saat önce
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Bingöl’den Kahramanmaraş’a 6 araç ve 22 UMKE personeli gönderildi
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