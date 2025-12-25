Binlerce uyuşturucu hapla yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahıs takibe alındı. Uygulamalar sırasında sorgusu yapılan şahısın herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. Ancak polis ekipleri, şahsın peşini bırakmadı ve hem fiziki hem de teknik olarak takip edilmeye başlandı. Takip sonrası E.B. (32) isimli şahsın Kültür Mahallesi’nde kafeler bölgesinde uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlendi.