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OSMANİYE

Bir asırlık bayramlaşma günümüzde de devam ediyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde bir asır önce başlayan, tüm köylülerin köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneği günümüzde de yaşatılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Bir asırlık bayramlaşma günümüzde de devam ediyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor.

Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde köy halkı büyük dedelerinden kalan bayramlaşma geleneğini sürdürmek için bayramın ikinci veya üçüncü günü köy meydanında toplanarak toplu şekilde bayramlaşıyorlar.

Bir geleneği yaşatmak adına köyde bulunanlar veya köyden taşınmış olup il dışında yaşayan Höyük köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar. Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Höyük köyü muhtarı İmral Kara, “Genelde bayramın ikinci veya üçüncü günü atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder” dedi.

Höyük köyü Osman Karaoğulları Dernek Başkanı Bülent Kara ise “Bu geleneksel etkinliğimiz asırlar boyu süren bir etkinlik. Dedelerimizden bu yana süre gelen bir etkinlik. Bizde onlardan devraldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz. Kalabalık bir şekilde katılımla bayramlaşma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
FOTOĞRAF 8
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.<br><br>
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Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.<br><br>
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İKİ YIL SONRA YENİDEN<br>Corona virüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.
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Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.<br><br>
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1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.<br><br>
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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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