Bir gazetenin çay ocağında sohbet yoksa oradan iş çıkmaz

“Yeni Şafak’ın 30. yaşı nedeniyle düşüncelerinizi paylaşır mısınız” teklifi alınca, Yeni Şafak’ta birlikte çalıştığım her yüz gözümün önüne geldi, her ses kulağımda çınladı. Hepsinin bende katkısı vardır. Ama aflarına sığınarak, bu yazıyı okuyamayacak olanlardan bazılarını özellikle anmak isterim. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğsünü siper eden kahraman sınıf arkadaşım, kardeşim Şehit Mustafa Cambaz…

Benim gözümde Yeni Şafak her şeyden önce bir vefa kurumudur. Bu vefa, 30 yıldır Yeni Şafak’ı bir evladı gibi sahiplenen Anadolu insanının değerlerini, hakkını, hukukunu, bu ülkenin tam bağımsız ve müreffeh bir ülke olma iktisabını savunmaktan, bu topraklar için canını veren şehitlerin emanetine sahip çıkmaktan bir tek gün bile vazgeçmemiş olmasıdır. Gazetem Yeni Şafak’ın yaklaşık 20 yılına tanıklık etmiş bir çalışanı, bir yöneticisi, bir yazarı ve hepsinden öte Yeni Şafak Ailesi’nin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyan bir gazeteci olarak bana bu fırsatı vermenizi de bir vefa örneği olarak görüyor ve teşekkür ediyorum.

Memleketim olan Çankırı’da bir Yeni Şafak okuru abimiz var. Yıllar önce bir gün yakama yapıştı, beni sarsarak şunu söyledi: Ben 20 yıldır her sabah gazete bayisine gidiyorum benim adıma söz söyleyen benim sesim olan gazeteleri alıyorum bunların başında da Yeni Şafak geliyor. O gazeteyi elime alınca ilk yaptığım şey, bir evladıma sarılır gibi kokusunu içime çekmek oluyor. Bu gazeteyi çıkarırken sizin yazdıklarınızı her gün hasretle, umutla bekleyen, milletin, ümmetin derdiyle dertlenen olduğunu bilmek, görmek isteyen insanlar olduğunu bilerek çıkarın. İstanbul’a dönünce bu gazeteyi çıkaranların yakasını benim senin yakanı tuttuğum gibi tut ve söylediklerimi aynen ilet. Çok çalışın en iyi haberleri benim gazetem yazsın” demişti. Bu güzel abimiz, gazeteyi her gün evine getiren bir dağıtıcıdan almak yerine her sabah bayiye gidip satın almayı tercih ediyordu. Yeni Şafak’ın bir vefa markası olmasının arkasında işte bu hasbilik ve samimiyet var. Bu tüm çalışanlarına da sirayet eden bir maya oldu her zaman.