Bir kişinin ölümüne sebep olan 14 yaşındaki sürücü tutuklandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. (14) idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı. 60 metre sürüklenerek adam feci şekilde can verdi. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ekipleri, kaza yapan aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsa da terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K. (15) ile Bülent E. (14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.