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İSTANBUL AKTÜEL

Bir yayınla 1 milyon dolar bağış topladı

Kuveyt’in ünlü YouTuber’ı Somali asıllı Ebu Fella, Suriyeli mültecilere 1 milyon dolar topladı. 28 saat süren kesintisiz yayında bir ara gözyaşlarını tutamayan Ebu Fella, “5 bin 700’den fazla aileye yardım toplayabildiğim için ağladım. Başaracağımı hiç beklemiyordum. Bu dokunaklı bir şeydi” dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Bir yayınla 1 milyon dolar bağış topladı
Kuveyt’in ünlü YouTuber’ı Somali asıllı Ebu Fella, Suriyeli mültecilere 1 milyon dolar topladı.

Kuveytli ünlü YouTuber Ebu Fella, Suriyeli mülteciler için 1 milyon dolar yardım topladı. Fenomenin Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 28 saat süren kampanya internet tarihinin en büyük yardım kampanyası olarak tarihe geçti.

BAŞARACAĞIMI SANMIYORDUM

Somali asıllı, Ebu Fella olarak bilinen ünlü YouTuber Hasan Süleyman gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ağır şartlarda yaşayan binlerce mültecinin ihtiyaçlarını gidermek adına yola çıktığını söyledi. 28 saat süren kesintisiz yayında gözyaşlarına boğulan fenomen, “17 bin kişiden oluşan 5 bin 700’den fazla aileye yardım toplayabildiğim için ve hedefe ulaştığım için ağladım. Başaracağımı hiç beklemiyordum. Bu dokunaklı bir şeydi” dedi. Ebu Fella bağış toplama kampanyasının başarısının kendisini de şaşırttığını söyledi.

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İKİ HAFTA SÜRER SANDIM

Bir milyon dolar kazandığı rekor süreyle ilgili olarak, “14 gün süreceğini düşünüyordum. Kendimi iki hafta odamdan çıkmamaya hazırlamıştım. Fakat Allah’a şükürler olsun ki çok daha kısa bir sürede parayı toplamayı başardık” dedi. 22 yaşındaki genç fenomen, çok büyük bir etkileşim olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağış sayısı 30 binden fazlaydı. Dünyanın her yerinden yardım yağdı. Hepimizi bir araya getiren sosyal medyayı güzel şeyler için kullanabildik.”

Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
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Yaptığı çılgınlık bu kadarına da pes dedirten Yunus Emre Özer, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaştı. 
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İstanbul Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
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Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı.
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Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.
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Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı.
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Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.
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Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi. 
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O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı.
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Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı.
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Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu youtuber Yunus Emre Özer,, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.


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