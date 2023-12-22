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Bir yılda 2 bin terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120’ye ulaştı.

Canberk Doğan
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:32 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Irak tarafının da topraklarında yuvalanan PKK’dan rahatsız olduğu kaydedildi.
Irak tarafının da topraklarında yuvalanan PKK’dan rahatsız olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, terörle mücadele başta olmak üzere bakanlığın takibindeki konular hakkında açıklama yapıldı. Son 1 haftada sınırlarda, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 346 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 8’inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Son yakalananlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana sayı 13 bin 502’ye yükseldi. Başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar sonucu Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son 1 haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı

2 bin 120’ye ulaştı.


IRAK DA RAHATSIZ

Ayrıca, Irak Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretinden sonra Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri vurulmuştu. Bununla ilgili terörle mücadele konusunda Irak ile iş birliğinin gelişerek süreceği, Irak tarafının da topraklarında yuvalanan PKK’dan rahatsız olduğu kaydedildi.


TUZLA’DAKİ KOMUTANLARIN YERİ DEĞİŞTİ

Tuzla Piyade Okulu’ndaki kursiyer teğmenler arasında yaşanan ve yargıya taşınan olayla ilgili de bakanlık yetkilileri şu bilgiyi verdi: “Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu’nun 29. maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz TSK’dan ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.”


#operasyon
#Milli Savunma Bakanlığı
#terörle mücadele
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