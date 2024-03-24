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Birçok kent kara teslim oldu! Onlarca yol kapandı: Ekipler teyakkuza geçti

Türkiye'nin doğu illerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

11:48 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 11:51 - 24/03/2024 Pazar
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dört ilde kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dört ilde kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te kar ve soğuk etkili oluyor. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzurum

Dün ve gece aralıklarla yağan karın ardından beyaza bürünen Erzurum'da, sabah saatlerine doğru soğuk hava etkili oldu.


Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece ölçülen kentte, araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.


Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında kar kütleleri ve buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollardaki kar ve buzları temizleme çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.


Ekipler, karın ardından kaldırım ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de karın ardından soğuk hava etkili oldu.


Kent genelinde 47 köy yolu kar yağışı ve tipiden kapanırken, yolda kalan 4 araç ise ekipler tarafından kurtarıldı.


Ağrı

Ağrı'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.


Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.


Gece başlayan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.


Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, merkezde kar kalınlığı 64, yükseklerde ise 1 metreyi geçti.

#kar
#Erzurum
#Ardahan
#Kars
#Ağrı
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