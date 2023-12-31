Birincil görev ticareti ayağa kaldırmak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle şehrin birçok noktasına kurulan esnaf çarşılarına bir yenisi daha eklendi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkılan adliye binasının bulunduğu alanda yer alan Büyükşehir Belediyesine ait kapalı otopark, Et ve Balık Pazarı esnaflarına tahsis edilerek, dükkânlara dönüştürüldü.Yeni yerlerinde işlerine devam eden esnaflar ise Başkan Gürkan’a teşekkürlerini sunarak, Başkan Gürkan’ın her daim destekçileri olduklarını ifade ettiler.





ÖNEMLİ OLAN EVE EKMEK GÖTÜRMEK

6 Şubat’ta yaşanan depremlere rağmen Büyükşehir Belediyesinin dimdik ayakta durduğunu ve depremin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Belediye olarak özellikle ticaret ile uğraşan vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması için çalışıyoruz. Tekstilci esnafımızı Millet Bahçesi’nin altındaki otoparka, kuyumcu esnafımızı Cumhuriyet Meydanı’nın altındaki otoparka ve üstünü de çeşitli esnaflarımıza tahsis ettik. Bakırcılar, demirciler, peynirciler, telefoncular ve diğer esnaflarımızın iş yerlerine yerleştirme noktasında Büyükşehir Belediyemiz lokomotif görevini yapıyor” dedi.





ŞEHİR YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Malatya’da ticaretin ayağa kaldırılmasının birincil görevleri olduğuna dikkat çeken Başkan Selahattin Gürkan, “Çünkü ticarethanelerin ışıkları yanmayınca şehir karanlık olur. O zaman da şehir olma sıfatı ortadan kalkar. Esnafımız çalışacak, ekmeğini kazanacak ve o ekmeğini evine götürecek ki o şehirde ticaret devinimi beraberinde gelsin. Durum böyle olduğu için şehrimizin merkezinde 5 bin esnafımız için altlarında otopark ve sığınak olacak şekilde modern iş yerlerinin olduğu çarşıyı inşa etme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız ile birlikte şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması noktasındaki çalışmaları da yoğun bir şekilde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.





BÜYÜKŞEHİR DESTAN YAZIYOR