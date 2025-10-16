Yeni Şafak
Bisiklet konusu drama dönüştü

Neslihan Önder
04:0016/10/2025, Perşembe
Bisikletler depolarda çürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı üçüncü oturumu Fatih Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleşti. Toplantıda gündeme gelen paylaşımlı bisiklet yönetmeliği yine tartışmaya yol açtı. Yönetmeliğin 4’üncü kez revize edilmesine tepki gösteren AK Partili İBB Meclis Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, “Bu bisiklet konusu artık komediyi geçti, drama dönüştü” dedi. İBB yönetiminin 7 yıldır lafla ve kokteyllerle vakit geçirdiğini belirten Kaynar, bu konuda bisiklet tanıtım filmi alımı yapıldığını, bisiklet yolları tasarım rehberi, bisiklet çalıştayı raporu hazırlanıp bisiklet el kitabı bile basıldığını, “Şehrin Keyfini Sür” bisiklet kampanyası düzenlenip bisiklet konulu prodüksiyon ve iletişim kampanyaları için alımlar yapıldığını, tüm bu kalemlerde milyonlarca liralık harcama yapıldığını ancak hiçbir somut hizmetin ortaya çıkmadığını ifade etti. Kaynar, “Sonuç: Mevcut bisikletler de kayıp. Kamu kaynağı heba edildi ama bunlar bildiğinden şaşmıyor. 7 yıldır İstanbul’da her türlü toplantı yapıldı ama çözülmedi. Ben ‘Dayan İstanbul’ diyorum, 3 yıl kaldı” şeklinde konuştu. Kaynar, bisiklet projelerinin çöküşünü “Beceriksizliğin belgeseli” sözleriyle özetledi: “Harcanan milyonlara rağmen, ne yollar bitti, ne sistem çalıştı. Bisikletleri de kaybettiler, parayı da.”


