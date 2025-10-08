Bizi birleştiren bir izimiz olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hibe ettiği arazide inşa edilen Türkiye’nin en büyük cemevi Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi’nin ilk etabı 11 Ekim’de açılacak.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, arsa tahsisi sırasında yaşananları anlattı.
MALIM MÜLKÜM MİLLETİN
Federasyonun 2022’de kurulduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: “Federasyon kurduktan hemen sonra amaçlarımızı anlatmak üzere tüm siyasi parti liderlerinden randevu istedik. Devlet Bey bize randevu verdi. Kendisini 18 Aralık 2022 günü Mersin’de ziyaret ettik. Devlet Bey, ‘Ben 15 yıl önce Hacı Bektaş’ı, ziyaret etme fırsatı buldum. Orada bizim niye bir izimiz, işaretimiz yok diye düşündüm. Danışmanıma buradan bir tarla bulmasını söyledim ve satın aldım. Burayı size hibe etmek istiyorum. Benim burada müteahhitlik yapacak halim yok, zaten malım mülküm Türk milletinindir’ dedi. Devlet Bey, bu görüşmeden sonra arsa tapusunu federasyona devretti. ‘Bu tapuyu bize verdiniz ama buraya ne yapacaksınız?’ diye sordum. Kendisi de ‘Hacı Bektaş gibi bir yerde cemevi yaparız’ dedi.”
BİRLİĞİN NİŞANESİ OLSUN
Binaya Bahçeli’nin isminin verilmesini teklif eden Şahin, “Devlet Bey bu teklifi kesinlikle kabul etmedi. ‘Siyasi polemik konusu olur, ben tüm canlarımızın oradan hizmet aldığı, ibadet ettiği, birlik ve beraberce yaşamanın bir nişanesi olmasını istiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.