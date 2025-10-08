Bizi birleştiren bir izimiz olsun

Federasyonun 2022’de kurulduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: “Federasyon kurduktan hemen sonra amaçlarımızı anlatmak üzere tüm siyasi parti liderlerinden randevu istedik. Devlet Bey bize randevu verdi. Kendisini 18 Aralık 2022 günü Mersin’de ziyaret ettik. Devlet Bey, ‘Ben 15 yıl önce Hacı Bektaş’ı, ziyaret etme fırsatı buldum. Orada bizim niye bir izimiz, işaretimiz yok diye düşündüm. Danışmanıma buradan bir tarla bulmasını söyledim ve satın aldım. Burayı size hibe etmek istiyorum. Benim burada müteahhitlik yapacak halim yok, zaten malım mülküm Türk milletinindir’ dedi. Devlet Bey, bu görüşmeden sonra arsa tapusunu federasyona devretti. ‘Bu tapuyu bize verdiniz ama buraya ne yapacaksınız?’ diye sordum. Kendisi de ‘Hacı Bektaş gibi bir yerde cemevi yaparız’ dedi.”