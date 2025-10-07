En büyük cemevi 11 Ekim’de açılıyor

MHP lideri Bahçeli’nin hibe ettiği Hacıbektaş’taki arsaya yapılan cemevi külliyesi 11 Ekim’de açılıyor. 6 bin metrekarelik alana inşa edilen Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi, dünyadaki ve Türkiye’deki en büyük cemevi olma özelliğini taşıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi 11 Ekim’de açılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, projenin, 21 Aralık 2022’de Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe edilmesiyle hayata geçtiğini bildirdi. Yıldırım, yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin büyüklük ve işlev açısından dünyadaki en büyük cemevi dergahı olduğunu kaydetti.