Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Hizmete kazandırılan yeni teşkilat binasının tapusunu MHP lideri Bahçeli'ye takdim ettiler

Hizmete kazandırılan yeni teşkilat binasının tapusunu MHP lideri Bahçeli'ye takdim ettiler

19:476/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
MHP İl Başkanı Yurdagül, yeni hizmet binasının hemşehrilerine daha verimli hizmet sunma hedefinin bir yansıması olduğunu söyledi.
MHP İl Başkanı Yurdagül, yeni hizmet binasının hemşehrilerine daha verimli hizmet sunma hedefinin bir yansıması olduğunu söyledi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Aziziye İlçe Başkanlığı tarafından hizmete kazandırılan yeni ilçe teşkilat binasının tapusu Bahçeli'ye takdim edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanlığı tarafından hizmete kazandırılan yeni ilçe teşkilat binasının tapusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi.

Bahçeli'ye bilgi sunuldu

Ziyarete, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar katıldı.

Görüşmede, Erzurum teşkilatlarının çalışmaları, yerel teşkilatlanma süreci ve yeni hizmet binasının partiye sağlayacağı kurumsal katkılar hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye bilgi sunuldu.

"Daha verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansıması"

MHP İl Başkanı Yurdagül, ‘’Yeni hizmet binamız, partimizin kurumsal yapısını güçlendirme, teşkilat çalışmalarımızı daha etkin hale getirme ve hemşehrilerimize daha verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansımasıdır’’ dedi.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#Tapu
#Aziziye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı