Bakan Fidan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan’ı ziyaret edecek

17:266/10/2025, Pazartesi
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın TDT 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a gidecek. Bakan Fidan, 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele’de düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Azerbaycan
