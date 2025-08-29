Bakan Fidan: İsrail’in dokunulmazlık illüzyonu dağıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu suçu gizlemek için farklı ülkelere farklı baskılar yaptığını söyledi:





Bu adamın yapmaya çalıştığı tek şey kendi soykırımını kapatmak. Fransızlara başka, Avustralyalılara başka baskı yapıyor. Her ülkeye bir mekanizma geliştirmiş durumda.





"Hitler çılgınlığının tekrarı"





Fidan, Yahudi toplumunun içinde de bölünme olduğunu, vicdan sahibi olanların Gazze’deki katliamı reddettiğini söyledi. Netanyahu’nun politikalarını eleştiren Fidan, "Ortaya koydukları tarihsel çılgınlık, 60-70 yıl önce kınadıkları Hitler çılgınlığının tekrarıdır" dedi.









"İsrail'in dokunulmazlık illüzyonu dağıldı"





Gazze’de yaşananların Müslüman dünyasının ortak vicdanı haline geldiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin diplomatik çabalarının da söylemi değiştirdiğini belirtti:





"İsrail’in güvenlik bahanesiyle toprak kazanma peşinde olduğu artık açık. İsrail’in dokunulmazlık illüzyonu dağıldı."





"Gazze tercihe zorlanıyor"





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine değinen Fidan, Gazze’ye ulaşan yardımların yetersiz olduğunu vurguladı.





"İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirip Gazzelileri tehcire zorluyor." ifadelerini kullanan Fidan, ABD’nin İsrail’i durduracak araçlara sahip olmasına rağmen bunları kullanmadığını söyledi.





"İsrail mutlak yalnızlıkla karşı karşıya"





Fidan, İsrail’in sadece Filistin’de değil, Lübnan ve Suriye’de de toprak işgali peşinde olduğunu belirtti:





"Artık İsrail mutlak yalnızlıkla karşı karşıya. Bir ülke hariç. Ama bu durum sonsuza kadar böyle devam etmeyecek."





"Mesajımız net"





Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerinde Fidan, Türkiye’nin emperyal bir niyeti olmadığını, güvenliğe tehdit oluştuğunda gereken adımları atacağını söyledi.





"Biz kimseye sebepsiz düşmanlık yapmayız. Ama bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Mesajımız net: Bize düşmanlık yapmayın."







