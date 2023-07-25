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Bloomberg’den Türk dizi sektörüne ilişkin çarpıcı analiz: Türkiye’nin yumuşak gücü sahnede

Dış Haberler
04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
HÜR Dizisi.

HÜR Dizisi.

Milli çıkarlar uğruna sert gücünü kullanmaktan çekinmeyen Türkiye, diğer yandan Türk dizileri vasıtasıyla oluşturduğu yumuşak güçle dünya kamuoyunun gündeminde. Amerikan’ın önde gelen yayın organlarından Bloomberg, internet sitesinde yayınladığı analizde, askeri alanda elde ettiği başarılarla vitrinde yer alan Türkiye’nin, bir yumuşak güç aracı olarak Türk dizileriyle de sahnede olduğunu ve dizilerin uluslararası çapta etki bıraktığını yazdı. “Türk dizilerinin dünya çapında öne çıkması, Türk ordusunun ve ülkenin silah ihracatının genişleyen ayak izine denk geldi” denilen analizde, “Uzun süredir Orta Doğu’da mücadele veren Türkiye artık kalpleri ve akılları kazanmak istiyor” ifadesi kullanıldı. NATO’nun ikinci büyük ordusunun bunu yapmak için planları olduğu kaydedilen çalışmada, “2022 yılında yapılan uluslararası bir araştırma, TV dizilerinin ‘içerikleri aracılığıyla sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve ulusal güvenlik bağlamlarıyla küresel bir Türkiye algısının inşasına katkıda bulunduğunu’ ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

146 ÜLKEDEN 800 MİLYON İZLEYİCİ

TRT’nin dijital yayın platformu TABİ’de yayınlanan “HÜR” dizisinin incelendiği çalışmada, Hür dizisi, şimdiye kadar çoğunlukla romantik İstanbul melodramları ve tarihi Osmanlı fetih hikayeleri ile milyonlarca kişilik küresel bir izleyici kitlesi oluşturan kazançlı bir yumuşak güç sektörü için sert güç eksenini müjdeleyen, büyüyen bir Türk dizisi mahsulünün sonuncusu” denildi. Türk yapımı Top Gun (Kült bir savaş filmi) olarak adlandırılan HÜR için, “Hür dizisi de gerçek hava kuvvetleri pilotları ve Türk ordusu tarafından kullanılan ekipmanlarla iş birliği içinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Bunun dışında MİT’in yurt dışındaki operasyonlarının konu alındığı, “Teşkilat” dizisinin örnek verildiği analizde, Türk dizilerinin büyük etki bıraktığından bahsedildi. Çalışmada Türk dizilerinin Latin Amerika’dan Balkanlar’a ve Basra Körfezi’ne kadar 146 ülkede 800 milyon izleyiciye ulaştığı, Türk film ve dizi ihracatı 2022’de yaklaşık 750 milyon dolara yükseldiği belirtildi.




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