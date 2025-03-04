BMGK’da veto yetkisi olan İslam ülkesi olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması artık bir zorunluluktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmeleri gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Büyükelçiler ile İftar" programına katıldı. Burada davetlilere seslenen Erdoğan, dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, küresel karar alma mekanizmalarının değişmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:
SİYASİ VEYA ASKERİ PATLAMALAR OLACAK
İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ticaret savaşları ve çatışmalar kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürükledi. Gücü elinde bulunduranın zayıfı tahakküm altına alması ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Zayıfın, mağdurun, mazlumun, güçsüzün hakkını arayabileceği kapılar teker teker kapandı. Kelimenin tam anlamıyla altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz, daha acımasız bir uluslararası gerçeklik inşa edildi. Yaşanan gelişmelerin önüne geçilmemesi halinde varılacak yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır.
DAHA KUŞATICI BİR SİSTEM ŞART
Dolayısıyla sorunları zamana bırakarak, sorunlara gözlerimizi kapatarak gelen tehlikeye kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi kendisi sorun üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Şunu bugün bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. En basitinden dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur.
Bölgemizin ayrıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz
- Ülke ismi vermeden İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına, müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli planlara engel olmaktır."
İsrail ateşle oynuyor
- Gazze’de ateşkese rağmen devam eden İsrail katliamlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netanyahu hükümeti zaten kırılgan olan ateşkes anlaşmasını istismar etmek için her yola başvuruyor” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: "İsrailli bakanların Batı Şeria’yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. Gazzeli kardeşlerimizi doğdukları, büyüdükleri ve uğruna hayatlarını feda ettikleri topraklarından söküp atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."
Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez
- Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini stratejik öncelikleri olarak gördüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatte artık yüzleşmesini vizyonel bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz" dedi.