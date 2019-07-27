Gündem BMnin Kıbrıs kararına tepki
ANKARA

BM’nin Kıbrıs kararına tepki

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (BMBG) görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin kararı alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SİYASİ EŞİTLİĞE DAYALI ÇÖZÜM

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (dün) yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir. BMBG'nin görev yönergesinin süresi uzatılırken, BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı bir biçimde, KKTC'nin rızasının alınmaması en önemli eksikliktir" denildi. Kararda, Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili yazımların farklı çözüm seçeneklerini tartışmayı kısıtlayıcı biçimde kaleme alınmış olmasının, Genel Sekreter'in önceki yıllarda yeni fikirlere duyulan ihtiyaç vurgusu ile bir tezat teşkil ettiğine işaret eden açıklamada, "Daha önce birçok vesileyle ifade edildiği üzere, Kıbrıs meselesinin gerçek sebebi, Kıbrıs Rum tarafının, gücü ve zenginliği Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleriyle paylaşma yönündeki isteksizliğidir. Bu durum değişmedikçe ve siyasi eşitliğe dayanan ortak bir zemin ve çözüm vizyonu bulunmadan, iki taraf arasında sonuç verici ve gerçek bir müzakere süreci başlatılması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır" denildi.

AZINLIK STATÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, Ada'nın ortak sahibi ve siyasi eşiti olarak, Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman azınlık statüsünü kabul etmeyecekleri de belirtildi. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulunulan kararda, KKTC'nin 13 Temmuz tarihli iş birliği önerisine atıfta bulunulmamasının da talihsizlik ve adaletsizlik olduğuna yer verilen açıklamada, "KKTC makamları Kıbrıs Rum tarafına 2011, 2012 yıllarında ve son olarak 13 Temmuz 2019 tarihinde yapıcı önerilerde bulunmuşlardır. Kıbrıs Türk tarafının, tamamı Türkiye tarafından da desteklenen bu önerileri, Türk tarafının kararlı bir biçimde çaba gösterdiğini ortaya koyarken, bu çabalar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemektedir" yorumunda bulunuldu.

REKLAM

KIBRIS HALKINA DESTEK SÜRECEK

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk halkına uyguladığı haksız izolasyonun artık görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, “Garantör ülkelerden biri olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkını her alanda desteklemeyi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı sürdürecektir."

Yeni sistem otomatik, debriyaj yok
GÜNDEM
Yeni sistem otomatik, debriyaj yok
Türkiyeyi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandilden

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.
Çiftçiye tohum müjdesi

Çiftçiye
'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.
Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Kwara eyaletinde 4 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.
Erdoğan'dan<br> taziye telefonu

Erdoğan'dan
taziye telefonu

​Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı'nı İmran Han'ı aradı.
Asıl hedef<br>Özil değildi

Asıl hedef
Özil değildi

​Ünlü futbolcuya saldırının detayları netleşti.

Antalya'da<br> grev başladı

Antalya'da
grev başladı

"İş sözleşmelerinin feshedileceğine dair tehdit yapılıyor."

Heyecanlandıran yatırım iddiası

Heyecanlandıran yatırım iddiası

​Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Erdoğan'dan gündeme dair çok önemli açıklamalar.
İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

​Teslim olan PKK'lı teröristten çarpıcı itiraflar.
Faiz düştü<br>battık mı bittik mi?

Faiz düştü
battık mı bittik mi?

Erdoğan, 425 baz puanlık faiz indirimini yorumladı.
Azmettirici de öldürüldü

Azmettirici de öldürüldü

Diplomatımızın şehit edilmesinde rolü vardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.