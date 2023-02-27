|
Reklam
Reklam
Gündem

Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 18 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

17:49 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 18 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.


Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Bodrum
#Kurtarma
#Sahil Güvenlik
#Düzensiz Göçmen
36 dakika önce
default-profile-img
Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu
Galatasaray'da yeni sezonun en büyük planı ortaya çıktı
Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi sona erdi
Kazakistan'dan Almanya'ya petrol sevkiyatı
BM oturumu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.