Bodrum’da korkutan yangın: İki hektar alan zarar gördü

Edinilen bilgiye göre Akyarlar Mahallesi’ndeki otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bazı mahalle sakinleri, tepelerde sarp ve kayalık araziden etkili olan yangını endişeli gözlerle takip etti.

Yangın, ekiplerin sarp arazide yürüttüğü yoğun müdahale ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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