Gündem Boğazda 500 drone ile hayran bırakan ışık gösterisi
İSTANBUL

Boğaz'da 500 drone ile hayran bırakan ışık gösterisi

Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul’da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Boğazda 500 drone ile hayran bırakan ışık gösterisi
Drone'ların hepsi bir yazılım ile kontrol ediliyor.

Teknoloji ile birlikte gösterilerde değişiklik gösteriyor. Eskiden havai fişeklerin kullanıldığı gösterilerin yerini dronelar almaya başladı.

İstanbul’da yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Drone pilotu Ahmet Murat Özyılmaz ve Yusuf Derin’öz’un kaydettiği görüntülerde Kız Kulesi çevresinde uçan 500 drone farklı şekiller ortaya çıkarıyor.

İHA

İlk olarak sırayla gidecekleri konuma ulaşmak için havalanan drone'lar kuş, dünya ve yeni çıkan arabanın modelini alıyor. Havada uçarken figürlerin değişmesi İstanbul manzarası ile izleyenleri kendine kayran bırakıyor.

İHA

Yaklaşık 15 dakika süren gösteri sonunda dronlar kalktıkları konuma iniş yapıyor. Drone'ların hepsi bir yazılım ile kontrol ediliyor. Drone'lar ile istenirse farklı şekiller yapmak mümkün oluyor.

İstanbul’da 500 dronela şahane ışık gösterisi
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İstanbul’da 500 dronela şahane ışık gösterisi
Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul'da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.


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