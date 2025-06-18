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Bölgede istikrara ihtiyacımız var

Bölgede istikrara ihtiyacımız var

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0018/06/2025, الأربعاء
G: 18/06/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran Savaşı için “Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır” dedi. Yılmaz, sürecin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün toplanan kabine sonrasında İsrail- İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, çatışmaların bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğini kaydetti. Yılmaz, “Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir” değerlendirmesinde bulundu.


KÜRESEL SONUÇLAR DOĞURACAK

“Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır” diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye’yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur. Odaklanmamız gereken husus; diplomasi yoluyla sorunların çözülmesidir.”


KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutum sürdürdüklerinin altını çizen Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir” dedi.


#Cevdet Yılmaz
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